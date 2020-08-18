Canik'te okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

Canik Belediyesi 21 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde merkezinden kırsalına kapsamlı bir çalışma içerisine girdi. Belediye ekipleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala ilçedeki okulların bahçe düzenlemeleriyle birlikte diğer eksikliklerini tamamlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın yayılmasını önlenmeye yönelik ilçe genelinde aralıksız çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi ekipleri, 2020-2021 eğitim - öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala ilçe okullarında yürüttüğü çalışmalarla eğitime destek olmayı ve ihtiyaçlarını gidermeyi sürdürüyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırlamak için tespit edilen eksiklikleri gidermek için gerekli bütün çalışmaları yürütüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okulların bahçelerinde büyüyen ve kuruyan otları biçerek temizliyor ve okul bahçelerini antibakteriyel sabunlu suyla yıkıyor. İhtiyacı olan okullara geri dönüşüm kutusu, çöp kovası temin ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise okul yollarını tekrardan gözden geçirerek ihtiyaç duyulan yerlere kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarıyla birlikte okul bahçelerinde çevre düzenlemesi, okul spor salonlarında tamirat ve yenileme, ihtiyaç duyulan okullara boya temini, oturma bankı temini gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızın daha güzel mekânlarda daha temiz ortamlarda eğitim almaları için önceki yıllarda olduğu gibi yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Merkezinden kırsalına ilçe genelinde bulunan bütün okullarımıza destek olmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bu yıl çok daha dikkatli olmak zorundayız. Okullarımızda eğitim gören yavrularımızın pandemi sürecinden etkilenmeden daha sağlıklı daha hijyenik ortamlarda eğitimlerini almaları için gerekli çalışmalardan asla taviz veremeyiz. Okul bahçelerinin temizliğinden çevre düzenlemesine, yollarının bakım - onarım çalışmalarına ve diğer tespit edilen ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerimiz yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle temizlik ve hijyen konusunda eğitim dönemi boyunca da okullarımıza destek olmaya, yavrularımızın sağlıklı bir şekilde eğitim almaları için aralıksız çalışmalarımız devam edecek” dedi.