Canik'te parklar çocuklar için hazır

İlçe genelinde bulunan parkların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi, ilçe halkının keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçireceği yeni parkların yapım çalışmalarına büyük bir özenle devam ediyor.

“Çocuklarımız için yeni oyun alanları oluşturduk”

Kentteki tüm parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde bulunan tüm parklarımızda belirlediğimiz program dâhilinde çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ara tatil dönemi öncesinde çocuklarımız için parklarımızı hazır hale getirdik. Parklarımızda bulunan oyun grupları, dinlenme alanları, park zeminlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştirirken, yeni nesil oyun gruplarıyla onlar için yeni oyun alanları oluşturduk. İlçe halkımızın ve çocuklarımızın keyifli bir şekilde vakit geçireceği yeni parkları ilçemize kazandırmayı sürdüreceğiz” dedi.