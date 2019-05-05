Canik'te Ramazan temizliği

Canik'teki camiler sokak, caddeler, okul bahçeleri ve parklar yapılan temizlik çalışmalarıyla Ramazan ayına hazırlandı. İslam alemi için rahmet, bereket ve beraberlik ayı olan, oruç ibadetinin yerine getirildiği 11 ayın sultanı Ramazan ayında, vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirdikleri camilerde Canik Belediyesi tarafından temizlik çalışması yapıldı. Belediye ayrıca cadde ve sokaklar ile okul bahçeleri ve parkları da baştan aşağı yıkadı.

İlk olarak özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda süpürme ve yıkama araçlarıyla temizlik çalışması yapan ekipler, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için ilçe genelindeki camilerde iç ve dış mekân temizliği yaptı. Temizliğin önemine işaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İbadethanelerimizi tertemiz yaparak Ramazan ayına hazırladık. Bunun yanında cadde ve sokaklarımızı da baştan aşağı yıkayarak vatandaşlarımızın Ramazan ayına temiz bir ortamda girmesini amaçladık” dedi.

Ramazan ayının huzur ortamında geçmesi için belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, ayrıca şunları söyledi:

“Ramazan ayı günahlarımızdan arınma ayıdır ama biz de fiziki olarak ibadethanelerimizi ve sokaklarımızı temizleyerek, halkımızın huzurlu bir şekilde Ramazan ayını yaşamasını arzuluyoruz. Canikli ve Samsunlu hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesi temenni ediyorum.”