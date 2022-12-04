Canik'te 'şeffaf belediyecilik' anlayışı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'şeffaf belediyecilik' anlayışıyla, vatandaşlardan belediyeleri, çalışmaları ve kendisiyle alakalı gelen soruları cevapladıklarını söyledi.

Canik Belediyesi Youtube kanalı üzerinde kurgulanan ‘Başkana Soru-Yorum' programında vatandaşlardan gelen tüm soruları cevaplayan, eleştirel ve olumu yorumları değerlendiren Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımızdan belediyecilik ve benimle ilgili merak ettikleri yeni sorularını merak içerisinde bekliyorum” dedi.

Programda vatandaşlardan gelen tüm soruları içtenlikle cevapladığını kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçe halkımızla her fırsatta bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyip sorularını cevapladığımız gibi sosyal medya üzerinden de merak ettikleri, akılarında olan her türlü soruyu cevapladık. Şeffaf belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızdan belediyemiz, çalışmalarımız ve benimle alakalı gelen soruları cevaplamaya devam edeceğim. Vatandaşlarımızdan belediyecilik ve benimle ilgili merak ettikleri yeni sorularını merak içerisinde bekliyorum. Tüm sorulara samimi ve içtenlikle cevap vermeye devam edeceğim” diye konuştu.