İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Canik'te 'şeffaf belediyecilik' anlayışı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ’şeffaf belediyecilik’ anlayışıyla, vatandaşlardan belediyeleri, çalışmaları ve kendisiyle alakalı gelen soruları cevapladıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'şeffaf belediyecilik' anlayışıyla, vatandaşlardan belediyeleri, çalışmaları ve kendisiyle alakalı gelen soruları cevapladıklarını söyledi.


Canik Belediyesi Youtube kanalı üzerinde kurgulanan ‘Başkana Soru-Yorum' programında vatandaşlardan gelen tüm soruları cevaplayan, eleştirel ve olumu yorumları değerlendiren Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımızdan belediyecilik ve benimle ilgili merak ettikleri yeni sorularını merak içerisinde bekliyorum” dedi.


Programda vatandaşlardan gelen tüm soruları içtenlikle cevapladığını kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçe halkımızla her fırsatta bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyip sorularını cevapladığımız gibi sosyal medya üzerinden de merak ettikleri, akılarında olan her türlü soruyu cevapladık. Şeffaf belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızdan belediyemiz, çalışmalarımız ve benimle alakalı gelen soruları cevaplamaya devam edeceğim. Vatandaşlarımızdan belediyecilik ve benimle ilgili merak ettikleri yeni sorularını merak içerisinde bekliyorum. Tüm sorulara samimi ve içtenlikle cevap vermeye devam edeceğim” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.