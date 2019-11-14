Canik'te “Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi" tam gaz

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan “Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi" hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü proje başlangıcından bugüne kadar 650 sokak, 12 cadde, 11 bulvar yolu ve 9 mahallede hummalı bir çalışma yaptı. Proje hakkında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sokağım Evim Kadar Temiz Projesi ile sadece sokak ve caddeler temizlenmiyor. Temizlerken de kirletmemenin önemini de vatandaşlarımıza bilgilendirme olarak veriliyor. Bizler bütün ekibimizle sahada iken vatandaşlarımız da kirletmeme alışkanlığını kazanmalı ve kirleteni denetleyen göz olmalı. Kirleten değil, temiz tutan bir toplum anlayışı içinde olmalıyız” dedi.

“Temizlik imandandır”

Başkan Sandıkçı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Geleceğimiz çocuklarımıza daha güzel bir Canik bırakmak için çalışmalarımız ilk günkü samimiyetle devam ediyor. Bizler temiz yaşam standardımızı yükseltebilmek için belediye, vatandaş iş birliği ile sokak ve caddelerimizi kendi yaşadığımız alanlar gibi koruyup gözetleyerek sağlayabiliriz. Peygamber efendimizin (sav) ‘temizlik imandandır' sözünü hiçbir zaman unutmamalıyız.”