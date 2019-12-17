Canik'te sokak kedileri yuvalarına kavuştu

Canik Belediyesi “Kedi Evleri Projesi"ni hayata geçirerek ilçenin muhtelif yerlerine kedi evleri yerleştirdi.

Canik Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından üretilen ve bölgede daha önceden belirlenen yerlere yerleştirilen kedi evleri sokak kedilerine bir nebze de olsa bu soğuk havalarda koruyucu kalkan oluyor. Kış şartları süresince kurulan kedi evlerinde kedilerin yiyecek ihtiyaçları da karşılanıyor.

Canik ilçesinin muhtelif yerlerine yerleştirilen kedi evleri hakkında açıklama yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediye olarak, her zaman en az bizler kadar yaşam hakkına sahip olan hayvanlarla ilgili çalışmalar içinde yer almaya çalışıyoruz. Çünkü yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Bizim için çok kıymetli duyu ve hareket yetenekleri olan, tıpkı insan gibi sevinip üzülen, acı çeken hayvanların da en az insanlar kadar bu dünyada yaşam hakkı bulunmaktadır. Onların hakkını gözetmek, onlara daha iyi yaşam koşulları oluşturmak bizlerin görevidir. Hayvanların yaşam alanlarını daraltan biz insanlar acaba onlar için neler yapıyoruz? Bu soruyu herkes kendisine sormalı. Toplumda hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanların toplumumuzla iç içe yaşamasını sağlamak için Park ve Bahçeler Birimimiz tarafından yapılan bu projeyi önemli ve anlamlı buluyorum. Hayvanlarımız için, onların daha güzel ortamlarda barınması ve yaşaması için çalışmalarımız devam edecek” dedi.