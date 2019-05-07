Canik'te sosyal yardım seferberliği

İnfak ve bereket ayı olan Ramazan'da Canik Belediyesi sosyal yardım seferberliği başlatarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor.

Canik Belediyesi Aile Hizmetleri Birimi ile meclis üyeleri ve mahalle muhtarları tarafından büyük bir titizlikle gerçekleştirilen tespit çalışmaları neticesinde ihtiyaç sahibi aileler belirlendi. Tespit edilen ailelerde ki kişi sayısı, ihtiyaç durumu ve kendi talebi de dikkate alınarak hangi aileye hangi yardım kaleminde ne şekilde yardım edileceği tek tek tespit edildi.

Yapılan tespitler neticesinde 250 haneye yaklaşık bin kişilik günlük sıcak yemek kapı teslim yapılırken, 53 mahallede yaklaşık 2 bin adet kumanya kolisi dağıtımı yapılacak. Ayrıca tespitler neticesinde belirlenen ailelere de yine bin 500 adet alışveriş çeki verilecek.

Birebir ihtiyaç sahiplerine teslim

İhtiyaç sahibi aileleri özenle tespit ettiklerini ve bu konuda muhtarlardan büyük destek gördüklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İnfak ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayını ruhundan maneviyatından koparmamak gerek. Bu manada muhtarlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde tespitlerini yaptığımız ailelere Ramazan kolisi kumanya yardımı, alışveriş kartı yardımı, günlük sıcak yemek yardımı gibi birden çok kalemde ailelerimizi rencide etmeden bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışı ve hassasiyetine uygun bir şekilde yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yıl Ramazan ayımız farkındalık oluşturacak etkinlikler içeriyor. Ramazan ayı boyunca her cumartesi belirli merkez noktalarda Hacivat-Karagöz gibi çocuk etkinliklerimizle çocuklarımızın farklı bir ayda olduklarını evvela idrak etmelerini sağlayacak programımızın içeriğinde bu ayın özelliklerini güzelliklerini kendilerine sıkılmayacakları şekilde aktaracağız. Ayrıca yine önümüzdeki günlerde Yetim Buluşması adı altında şehrimizde bulunan tüm yetim ve öksüz kardeşlerimizle bir araya gelerek hasbihal edecek onlara yönelik gün içerisinde gerçekleştirilen özel programlar sonrasında da birlikte iftarımızı açacağız. Yine aynı şekilde huzurevi sakinlerimizle bir araya geleceğiz. İnşallah bu yıl Canik Belediyemizde Ramazan, sosyal yönü ve sosyal karşılığı olan programlarla manevi atmosfere uygun bir şekilde geçirilecek” dedi.