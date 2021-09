Canik'te “Temizlik Günü"

Canik Belediyesi'nin, “Temiz Bir Canik, Temiz Bir Dünya" sloganıyla 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde atık farkındalığı oluşturmak ve çöp körlüğünü ortadan kaldırmak amacıyla Canik Meşe Orman Parkı'nda düzenlediği etkinlikte 120 kilogram atık toplandı.

Her yaştan insanın katılım gösterdiği etkinlikte Canik Belediyesi personellerinin yanı sıra öğrenciler, öğretmenler, farklı STK temsilcileri ve protokol heyeti yer aldı. Her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü düzenlenen Dünya Temizlik Hareketi dolayısıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte mıntıka temizliği yapılarak ambalaj atıklarla evsel atıklar birbirinden ayrıştırıldı. Etkinliğe Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkan Vekili Muzaffer Emuce, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ve Let's Do It Türkiye Genel Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş katıldı.

“Çöp körlüğünü ortadan kaldırmak istiyoruz"

Programı düzenleyen paydaşlardan olan Let's Do It Türkiye Genel Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş yaptığı açılış konuşmasında, "Dünya Temizlik günü, küresel farkındalığın büyük bir başlangıcıdır. Çöp körlüğünü yenmek, atıkları doğru yönetmek yeryüzündeki herkesin sorumluluğudur. Biz sorumluluğumuzu kabul ediyor ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. Hedefimiz bir gün değil her gün temizlik felsefesini insanlara aşılamak" dedi.

“Sürdürülebilir çevre hareketlerine destek olmalıyız”

Etkinlikte konuşma yapan Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, "Bu gibi faaliyetlerin temel amacı insanlara bilinç kazandırmak, farkındalık sağlamak. İnsanoğlu doğduğu günden itibaren doğayı kirletmeye başlamaktadır. Ama artık çöp diye nitelendirdiğimiz atıklar bugünkü teknolojiyle hammaddeye dönüştürülmektedir. Çöpleri yerinde ayrıştırarak değerlendirmek gerekir. Modern kent yaşamlarında atık yönetimi çok önemli. Bu bilinci hep beraber elde edersek ülkenin topyekûn kalkınmasına, sürdürülebilir çevre hareketlerine destek olmaktayız. Çevre hareketlerinin temel amacı, kullanma koruma dengesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“Herkes kapısının önünü süpürürse her yer tertemiz olur”

Canik Belediye Başkan Vekili Muzaffer Emuce ise "Bugün burada Dünya Temizlik Gününü kutlamak üzere temizlik hareketi başlatmış olduk. Bu sürece katkı sağlayan emek veren herkese teşekkür ediyorum. Doğal bir ortam içerisinde yaşıyoruz. Yaşadığımız bu doğal ortamı geleceğimiz için, çocuklarımız için korumak ve gözetmek zorundayız. Etrafımızda 'Çöp Körü' olan insanlar var. Bu insanları da eğitimlerle ya da bu tür etkinliklerle uyarmamız gerekiyor. Çevremizi temiz tutmak, korumak bizim asli görevimizdir. Herkes kendi kapısının önünü süpürürse şehir tamamıyla tertemiz olur" diye konuştu.

120 kilogram atık toplandı

Etkinliğin sonunda, toplanan atıkların kilogram üzerinden ölçümü yapıldı. Buna göre 1 saat içerisinde toplanan 16 poşet atığın 120 kg ağırlığında olduğu hesaplandı.