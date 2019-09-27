Canik'te temizlik seferberliği

İlk olarak 200 Evler ve Yavuz Selim Mahallesinde start verilen çalışmayla Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü adeta mahalleye çıkarma yaptı. Canik ilçesindeki tüm merkez mahallerde gerçekleştirilecek olan çalışmalarla vatandaşlarda çevre bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

Temizlik için mahalleye gelen ekip tarafından öncelikle mahalle halkına en etkili temizliğin kirletmemek olduğu ve çocuklarımızın daha temiz daha sağlıklı ortamda yaşamaları gerektiği hatırlatılarak gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla yol ve kaldırımlar süpürülüyor, otlar temizleniyor, yollar yıkanıyor ve çöpler toplanıyor. Startı verilen projeyle mıntıka temizliği yapmak ve mahalleyi çöplerden arındırılmakla birlikte kirletmeme kültürü, hep birlikte temizlik çalışması yapma kültürü, dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Proje ile ilgili bilgi aldığımız Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu şehir bizim evimiz. Sokağımızı evimiz kadar temiz tutmak durumundayız. Caddelerimizden, parklarımıza, sokak aralarımıza varıncaya kadar her yer tertemiz olmalı. Bu noktada bu kampanya ile birlikte temizlik seferberliğini başlattık. Öncelikle mahalle halkımız bilgilendiriliyor. Sonrasında gönüllü olarak bizlere destek vermek isteyen vatandaşlarımız ekiplerimize yardımcı oluyorlar. Bu şekilde topyekun bir genel temizlik yapılıyor. İnsanlarımızın daha sıhhatli ortamlarda yaşamaları için, çocuklarımızın temiz bir çevrede büyümeleri için hep birlikte temiz tutalım ve hep birlikte temizleyelim. Zira en etkili temizlik kirletmemektir. Şu anda 200 Evler ve Yavuz Selim Mahallemizde başlattığımız bu çalışma diğer mahallelerimizde de devam edecek. İnsanlarımızı hem bilinçlendireceğiz hem de bu çalışmanın içerisine katmaya çalışacağız. Bu şekliyle bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.