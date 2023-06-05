Canik'te yağmurla mücadele

Canik Belediyesi, şehirde etkisi gösteren sağanak yağmur karşısında vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için anında müdahale etti. İlçe genelinde gerekli tedbirleri alan Canik Belediyesi, ilçede sağanak yağmurun etkili olduğu bölgelere süratle müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarını büyük bir gayretle gerçekleştirdi. İlçede devam eden çalışmaları sahada koordine eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Canik'te yağmurun etkili olduğu bölgelerde bulunan vatandaşları ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, onların taleplerini bizzat dinleyerek gerekli müdahaleleri ekiplerle birlikte gerçekleştirdi.

Ekiplerden anında müdahale

Şehirde etkisini hissettiren sağanak yağışlar karşısında vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için ilçe genelinde süratle tedbir alan Canik Belediyesi ekipleri, sağanak yağışın etkisini gösterdiği bölgelere anında müdahale etti. Vatandaşlar tarafından çağrı merkezine iletilen talepler doğrultusunda hemen gerekli çalışmaları gerçekleştiren ekipler, vatandaşların yardımına koştu. Ekipler, ilçe genelinde mazgal ve yağmur suyu gider temizleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi.

Başkan Sandıkçı'dan yakın takip

İlçe genelinde sağanak yağmura karşı gerçekleştirilen çalışmaları sahada yakından takip eden ve yerinde inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çalışmaları sahada koordine etti. İlçede şiddetli yağmurun etkili olduğu yerlerde vatandaşları ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ekipler eşliğinde anında yerine getirdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Şehrimizde etkisini gösteren ve bu hafta devam etmesi beklenen şiddetli yağmurlardan vatandaşlarımızın olumsuz bir şekilde etkilenmemesi adına ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın sağanak yağışlar karşısında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına 7/24 ekiplerimizle sahadayız” dedi.