Canik'te yeni işletmelere ‘açılış desteği' sürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yeni açılan işletmeleri ziyaret etti. Yeni işletmelere Açılış Desteği verildiğini ve bu desteğin devam ettiğinin altını çizen Başkan Sandıkçı, “Canik'te yeni iş yeri açacak esnaflarımız için uyguladığımız açılış desteği programımız devam ediyor. İlçemizde faaliyetlerine yeni başlayan esnaflarımız belediyemize başvurarak organizasyon desteğimizden faydalanabilir” diye konuştu

Canik'in her anlamda gelişmeye devam ettiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, “İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gün geçtikçe önemli bir konuma ulaşıyor olması, esnafımızın yeni başlayacağı ticaret hayatını da olumlu şekilde etkileyecektir” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gerçekleştirdiği iş yeri ziyaretlerinde esnafa hediye takdiminde bulundu.