Canik'te YKS hazırlık okulu öğrencileri ders başı yaptı

Canik Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle lise mezunlarına yönelik açılan üniversite hazırlık okulunda dersler başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında YKS hazırlık okuluna kayıtlı 97 öğrenci, belediyenin Mevlâna Eğitim-Kültür ve Yaşam Kampüsü'nde yer alan dersliklerde eğitim görmeye başladı. Pandemi tedbirleri kapsamında ortalama 12 kişilik sınıflarda yapılan derslerde AYT ve TYT'ye yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarda eğitim veriliyor. Eğitimin tamamen ücretsiz olduğu hazırlık okulunda 30'un üzerinde deneme sınavı yapılacağı ve etüt çalışmalarıyla birlikte danışmanlık hizmetlerinin de verileceği belirtildi. Derslerin hafta içi saat 09.00 ile 16.00 arasında yapıldığı YKS hazırlık okulu kayıtları 30 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Farklı ilçelerden öğrencilerin de eğitim gördüğü üniversite hazırlık okuluna kayıt yaptırmak için Canik'te ikamet etme zorunluluğu olmadığı duyuruldu.

Sandıkçı'dan eğitime tam destek

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi'nin ilçede yer alan YKS Hazırlık Okulu, Gençlik Merkezi, Sıbyan Mektepleri-Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile çocukların ve gençlerin sağlıklı bir eğitim almaları için seferber olduğunu söyledi. Yüz yüze eğitimin başlamasından memnuniyet duyduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin nitelikli eğitim almaları adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çok farklı projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. “Gençlerimizin eğitimine katkı sağlayan her türlü çalışmanın içerisinde olmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Sandıkçı, Canik'teki okullarda fiziki olarak bir eksiklik olmadığını dile getirerek eğitimin içeriğini günümüz dünyasına uygun şekilde yenileme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Kadınların ve dezavantajlı grupların da iş istihdamını sağlamak adına yeni eğitim projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, belediye olarak bütün imkanlarla eğitime destek olacaklarını sözlerine ekledi.