Canik'te yollara bakım

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerde büyük bir özveriyle sürdürülen çalışmalarla ilçe güvenli ve konforlu yollara kavuşuyor. İlçe halkının güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm yollarda asfalt serim, sathi kaplama, genişletme, beton ve taş parke yol çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

“Kaliteli ve güvenli yolları ilçemize kazandırıyoruz”

İlçe genelinde yol çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yol çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz saha analizleri ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultunda belirlediğimiz program dâhilinde gerekli yol çalışmalarını süratle tamamlıyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak, kaliteli ve güvenli yolları ilçemize kazandırıyoruz” dedi.