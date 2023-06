Canik'te zabıtadan Kurban Bayramı denetimi

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı sürecinde vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için ilçede bulunan tüm yerel ve zincir marketlerde, kasaplarda, tatlı ve pasta imalathanelerinde hijyen, son kullanım tarihi, kasa raf fiyat uygunluğu ve gramaj kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor. Marketlerde satışa sunulan bayramlık şeker, çikolata ile kasaplarda yer alan kıyma makinelerini tek tek kontrol eden ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde bayram alışverişlerini gerçekleştirebilmeleri adına mesai mefhumu gözetmeksizin denetimlerine devam ediyor.

Canik'te bayram öncesi yoğun denetim

Kurban Bayramı öncesinde ilçede denetimlerin arttırıldığını ve vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram süreci geçirmeleri için her türlü tedbirin alındığını açıklayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Dayanışma ve paylaşma duygularımızın pekiştiği, bir kez daha kavuşuyor olmanın sevincini yaşadığımız Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir bayram süreci geçirmeleri, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde bulunan kasaplarda, marketlerde, marketlerin et ve et ürünleri satışlarının yapıldığı, kıyma çekme işlemi gerçekleştirdiği bölümleri tek tek denetliyoruz. Belirlenen standartlara uymayan, hijyen ortamını hiçe sayan işletmelerin satış yapma ve kıyma çekme işlemi yapmasına asla müsaade etmiyoruz. Canik'te bulunan marketlerde, satışa sunulan tüm ürünlerle birlikte, özellikle marketlerde oluşturulan bayramlık şeker ve çikolata satış bölümlerini, tatlı ve pasta imalathanelerini kontrol ediyor, hijyen, son kullanım tarihi, kasa raf fiyat uygunluğu ve gramaj denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için ekiplerimizle sahadayız” diye konuştu.