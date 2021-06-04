Canik'teki okullar LGS'ye hazır

Canik Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında ilçede LGS'nin yapılacağı tüm okulların dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Canik Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleşen dezenfekte çalışmaları, sınavın yapılacağı ilçe merkezi ve mahallelere bağlı 20 okulda 5 gün boyunca devam etti. 6 Haziran Pazar günü Canik ilçesinde sınava girecek öğrenciler için okullarda sağlıklı bir ortam hazırladıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin maske ve mesafe koşullarına uyarak gönül huzuru içinde sınava girebileceğini belirtti.

"Çocuklarımızın sağlığı her şeyden daha önemli. Onların başarılı olması için bütün imkânlarımızı seferber etmeliyiz" diyen Sandıkçı, "Bu ülkeyi bizden sonra gelecek genç nesillere emanet edeceğiz. Ülkemizin geleceği gençlerdir. Onların daha başarılı olması için gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Belediyesi olarak, öğrencilerimizin eğitimine her zaman destek olmaya çalıştık. Onlara deneme sınavları hazırladık. Tablet ihtiyacından diğer temel ihtiyaçlarına kadar bütün gereksinimlerini karşılama gayreti içinde olduk" dedi.

Başkan Sandıkçı, öğrenci velileri için de "Sınav öncesinde bütün okullarımız pandemi kurallarına uygun şekilde ilaçlama yapılarak dezenfekte edildi" diyerek "Evlatlarınızı huzur içinde sınava gönderebilirsiniz" çağrısında bulundu.

Öğrenci velilerinin, çocukların motivasyonuna destek olmaları gerektiğine vurgu yapan Sandıkçı, "Bütün gençlerimizin başarılı olmalarını diliyorum. Aileler bu konuda çocuklarına destek olsunlar. Dilerim ideallerindeki en uygun meslek için gereken eğitim ve altyapıyı edinirler ve kendilerine, ailelerine ve ülkemize faydalı birey olurlar” ifadelerini kullandı.