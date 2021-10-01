Canik'teki ‘yağmur suyu kolektör hattı' tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyonun ana hat çalışmasını tamamladı.

Bu proje ile yağmur sonrası meydana gelebilecek su baskınlarının önüne geçilecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 17 ilçenin tamamında alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, hem kırsalda hem de kent merkezinde SASKİ ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

SASKİ, Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı'ndaki ‘yağmur suyu kolektör hattı' projesinin ana hattını tamamladı. Yağmursuyu kanalı, karayolu, demiryolu ve tramvay yolu altından geçirildi. SASKİ'nin yürüttüğü çalışma kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde, Kırıkkale Sokak'tan başlayıp İpsala Sokak boyunca devam eden güzergahta yağmur sonrasında meydana gelen su baskınları da artık bu proje sayesinde ortadan kalkacak. Yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışması kapsamında hattaki borular yenilendi.

Yaklaşık 1,5 milyon maliyetli proje kapsamında yağmur suyu hattı için 421 metre uzunluğunda 1200 mm çapında beton boru ile yine kanalizasyon hattı için 781 metrelik 300 mm çapında hat döşenecek. Yapılan çalışma ile özellikle yağmur suyu hattının kapasitesinin 3 kat artırıldığı böylece su baskını riskinin de ortadan kaldırıldığı belirtildi. Yağmur suyu hattı, daha sonra İlkadım Bulvarı'na paralel olarak bulunan yağmur suyu kolektör hattına bağlanacak. Yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmasının tamamlanmasının ardından güzergahta ızgara çalışması da yapılacak.

Yapılan yatırımların önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 17 ilçenin tamamında alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Hem kırsalda hem de kent merkezinde SASKİ ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Başkan Demir, “Canik ilçemizde yapılan bu çalışma bölgedeki su baskınlarının önüne geçecek. Tüm derdimiz Samsun'da altyapı probleminin kalmadığı ortamı temin etmek. Samsun'un merkezinden en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştıracağız" dedi.