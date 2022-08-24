Canik'ten 30 Ağustos'a özel hediye çekilişi

Canik Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hediye çekilişi gerçekleştiriyor.

Canik Belediyesi, TEKNOFEST Karadeniz için düzenlediği hediye çekiliş programının bir yenisini daha yapıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel düzenlenen çekiliş programıyla birçok farklı hediye sahiplerini bulacak.

Hediyelerin özel olarak hazırlandığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanına olan ilgilerini arttırmayı hedefleyerek TEKNOFEST KARADENİZ için düzenlediğimiz hediye çekilişi serisine bir yenisini daha ekledik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel gerçekleştirdiğimiz çekilişle katılımcılar için özel olarak hazırladığımız hediyeler sosyal medya hesaplarımız üzerinden düzenlenen çekiliş programı ile katılımcılara hediye edeceğiz” dedi.

Canik Keşif Kampüsü açılıyor

30 Ağustos ve 4 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıklarının ilçede tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında ilçemizde gerçekleştirdiğimiz projeler ve faaliyetlerle bölgemizde örnek çalışmalara imza attık. Şehrimizde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Uygulama alanları, laboratuvarları ve atölyeleri ile gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirebileceği, eğitim alacağı Canik Bilim Kampüsümüzün açılışını TEKNOFEST KARADENİZ'de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Canik Belediyesi tarafından TEKNOFEST KARADENİZ çekiliş serisi kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak düzenlenen hediye çekilişi ile bir adet oyuncu koltuğu, on adet ahşap yap-boz ve on adet telefon tablet standı hediye edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak düzenlenen hediye çekilişine 30 Ağustos 2022 tarihine kadar Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapılabilecek.