Canik'ten 4,5 milyon TL'lik tasarruf

Dijital dönüşümde önemli yeniliklere imza atan Canik Belediyesi, ‘e-Belediye Bilgi Sistemi'ne geçiş yaparak 4,5 milyon TL'lik tasarruf elde etti.

Dijital dönüşümde önemli yeniliklere imza atan Canik Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘e-Belediye Bilgi Sistemi'ne geçiş yaptı. 2019 yılından bu yana ‘Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni (EBYS) kullanmaya devam eden Canik Belediyesi, gerekli altyapı çalışmalarını ve personel eğitimlerini kısa sürede tamamlayarak ‘e-Belediye Bilgi Sistemi'ni de uygulamaya geçirdi. Bu iki sistem sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet sunan Canik Belediyesi, dijital dönüşümün zaman ve maliyet konusunda sağlamış olduğu avantaj ile yaklaşık 4,5 milyon TL'lik tasarruf elde etmiş oldu.

Vatandaş, işlemlerini dijital ortamda yapabiliyor

Canik Belediyesi'nin dijital dönüşüme öncülük eden sayılı belediyeler arasında yer aldığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “e-Belediye Bilgi Sistemi, belediyelerin tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin yine çevrim içi ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayacak bir projedir. Bu proje ile vatandaşlarımıza yerel yönetim anlayışına uygun olarak sunduğumuz hizmetlerin daha hızlı, güvenli ve kesintisiz verilmesini sağlamayı amaçladık. Ülkemizin dijital dönüşümünün yerel ayağı olarak kabul edilen e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi, sağlayacağı tasarruf açısından Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer almaktadır. Göreve geldiğimiz 2019 yılında kullanmaya başladığımız Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden ise tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmalarımızı elektronik ortamda, elektronik imza ile yapabiliyoruz. Belediye olarak yaklaşık altı ay gibi kısa bir sürede gerekli alt yapı imkânlarımızı geliştirerek ve personel eğitimlerimizi tamamlayarak ‘e-Belediye Bilgi Sistemi'ne geçiş yapmış olduk. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirdiğimiz bu büyük değişim sonucu yaklaşık 4,5 milyon TL'lik tasarruf elde etmiş olduk” diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olarak kabul edilen ‘e-Belediye Bilgi Sistemi' sayesinde, hizmet sunma ve yönetimi e-Devlet kapısına taşınarak dijital ortamda yapılıyor.