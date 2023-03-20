Canik'ten, Avrupa'ya çıkartma

SAMSUN (İHA) – Canikli sporcuları makamında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sporcuların Avrupa'dan zaferle döneceğini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan, dereceler elde eden ve Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer almaya hak kazanan Canik Belediyespor Kulübü sporcularını makamında ağırladı.

Ücretsiz spor okulları ile ilçedeki tüm gençleri sporla buluşturduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde düzenlediğimiz ücretsiz spor okulları ile tüm gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Spor okullarımızda yetiştirdiğimiz sporcularımız yerel ve uluslararası şampiyonlarda pek çok şampiyonluklar ve dereceler elde etti. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerle ilçemizde binlerce sporcu yetiştirmenin ve milli takıma kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız yeniden milli kadrosunda yer alarak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Canikli sporcularımız Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'ndan zaferlerle dönecek. Bizim onlara güvenimiz sonsuz. Sporcularımızın başarılarına katkıda bulunan ailelerine, hocalarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Canikli antrenöre milli görev

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 21-28 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda, Canik Belediyespor Kulübü Antrenörü Cihan Yurt milli takım antrenörü olarak görevlendirildi. Canik Belediyespor Kulübü Antrenörü Yurt, Muaythai Avrupa Şampiyonası süresince milli takım kadrosunda yer alan sporcuları çalıştıracak.

Milli takım kadrosunda yer alan Canikli Belediyespor Kulübü sporcuları Mübeyyin Parlak, Berkay Sezgin Demir ve Yiğit Keskin, 21-28 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.