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Canik'ten "Bir Sınıf da Senin Olsun Projesi"ne destek

Samsun Üniversitesi tarafından yürütülen "Bir Sınıf da Senin Olsun Projesi"ne Canik Belediyesi meclis üyelerinden anlamlı destek geldi.

Samsun Üniversitesi tarafından yürütülen "Bir Sınıf da Senin Olsun Projesi"ne Canik Belediyesi meclis üyelerinden anlamlı destek geldi.


Canik Belediye Meclisi 2019 yılı Ağustos Dönemi 15. Birleşim 1. Oturumunu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısında Canik ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesinin 2 sınıfının meclis üyelerinin huzur haklarıyla tefrişatını gerçekleştirme kararı aldı.


Alınan kararla ilgili memnuniyetini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Samsun Üniversitemiz ilçemize büyük katkı sağlayacak. Bizler de bu eğitim yuvasının teknik ve fiziki eksikliklerini giderme noktasında yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapma arzusundayız. Bu sene öğrenci alımları başlayacak. Hem ilçe ekonomimize katkısı olacak hem de ilçemize vizyon katacak üniversitemizi halkla buluşturma, halktan kopmasını engelleme noktasında da birçok çalışmamız aktivitemiz faaliyetimiz olacak. Bu nedenle bu meclisimizde 2 sınıfın tefrişatını meclis üyelerimizin huzur haklarıyla karşılama kararı aldık. Bu karar nedeniyle meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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