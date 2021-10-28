Canik'ten bir “Yunus” geçti

Samsun'un Canik ilçesinde ilk ve ortaokullarda düzenlenen “Bu Dünyadan Yunus Geçti” adlı yarışmanın ödülleri törenle sahiplerini buldu.

“2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” dolayısıyla Samsun'un Canik ilçesindeki ilk ve ortaokullarda okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen “Bizim Yunus” ve “Dünya Dili Türkçe” konulu “Bu Dünyadan Yunus Geçti” adlı resim, şiir ve öykü yarışmalarının ödülleri Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen final programıyla sahiplerini buldu. Canik Belediyesi'nin Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlemiş olduğu yarışmaya Canik'teki tüm okullardan katılımın sağlandığı belirtildi. Yunus Emre'nin hayatının canlandırıldığı “Aşkın Aldı Benden Beni” adlı tiyatro oyununun da sergilendiği programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, yarışma komisyon üyeleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Üç farklı kategoride düzenlenen yarışmanın ödül töreninde birincilere tablet bilgisayar, ikincilere çeyrek altın, üçüncülere gram altın hediye edildi.

Sandıkçı: “Yunus'u keşfe çıktık”

Yunus Emre gibi önemli birini anlatmanın çok zor olduğunu dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İstedik ki, tasavvuf ve halk şiirinin öncülerinden olan Yunus Emre'nin sevgi, barış, hoşgörü, kardeşlik gibi müşterek insani değerler üzerine inşa ettiği felsefesini Türkçenin en duru haliyle anlatan şiirlerini çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte yeniden keşfe çıkalım. Bu yarışma ile öğrencilerimizin Yunus Emre'nin arı ve duru bir Türkçe ile anlatmış olduğu ‘72 millete bir gözle bakmak' ilkesine, insanları ortak değerler etrafında birleştirme ruhuna vurgu yapan özgün eserler ortaya koyabilmelerini amaçladık. Onlar bu yarışmayla ‘Bizim Yunus'u yeniden keşfedecekler. Bakalım Yunus'a dair neler bulmuşuz, neler elimize geçmiş, hangi hazinelere sahip olmuşuz, diyerek bu programı düzenlemiş olduk” dedi.

Birlik ve beraberliği kuran gönül sultanları

“Büyük insanlar toplumun, üzeri kül tutmuş o eskimeyen değerlerini taptaze ve gür nefesleriyle yeniden harlamış, alevlendirmiş ve toplumu düştüğü gaflet uykusundan uyandırmışlardır” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Toplumun ikiliğe düştüğü, fitne, fesat ve ayrılığın toplumun birliğini yakıp küle çevirdiği en kasvetli dönemlerde hep birileri çıkmış ve sahip olduğumuz medeniyetin elmastan, pırlantadan, inciden daha kıymetli değerlerini topluma sözleriyle, halleriyle, davranışlarıyla yeniden nakış nakış işleyen Ahmed Yesevi gibi, İmam-ı Gazali gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Hz. Mevlâna gibi nice velilerin, gönül sultanlarının geçtiği bu kervandan ‘Bizim Yunus' da geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Üç farklı kategoride düzenlenen yarışmada komisyon üyelerine de hediye takdimi ile program sona erdi.