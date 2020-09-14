Canik'ten EBA'ya destek

Canik Belediyesi uzaktan eğitim sürecinde internet sorunu yaşayan öğrenciler için ilçe genelindeki ücretsiz internet ağını her geçen gün daha da güçlendirerek öğrencilerin kullanımına sundu. Ayrıca teknolojiye erişimi kolaylaştırmak için ulaşımın kolay sağlanabildiği Mevlana Eğitim ve Yaşam Kampüsü içerisinde bulunan Kütüphaneyi EBA Destek noktası haline getirerek öğrencilerin mağdur olmamasını sağladı. EBA destek noktası öğrencilere dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunuyor. Bu alandan evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrenciler faydalanabiliyor. Canik ilçesinde 22 farklı lokasyonda EBA destek noktası bulunuyor. EBA sistemi Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan eğitim modeli ile evlerinde devam etmek durumunda kalan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca geliştirilmişti. Öğretmenlerin canlı olarak ders anlattığı Eba sistemine erişim internet üzerinden sağlanabiliyor.

Canik Belediyesi internete ulaşma sorunu yaşayan öğrenciler için ilçe genelinde 19 noktada 25 sektörel antenler ile 11 merkez mahallede erişim sağlanabilen ücretsiz internet ağını güçlendirerek öğrencilerin istifadesine sundu. Cep telefonlarından veya bilgisayarlarından internete bağlanan öğrenciler TC Kimlik Numaraları ile abone olduktan sonra telefonlarına gelen şifle ile evlerinde Canik Belediyesinin internet hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek.

Uzaktan Eğitime Destek

Evlerinde interneti olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde mağduriyet yaşamamasını arzu ettiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı,“ Bu süreçte ilçemizdeki hiçbir öğrencinin uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle ilçemizde mevcutta bulunan verici sayısını artırıp internet ağını da güçlendirerek daha fazla mahallemizin kapsama alanına girmesini sağladık. Bu sayede evlerinde interneti olmayan veya kota sorunu yaşayan öğrencilerimiz Belediyemizin ücretsiz internet hizmetinden faydalanarak derslerine katılabilecek. Bunun yanında ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçemizde 21 farklı okulda EBA destek noktası oluşturulmuştu. Biz de Canik Belediyesi olarak öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı bir çok mahallemize hitap eden ve ulaşımın kolay sağlandığı Mevlana Eğitim ve Yaşam Kampüsümüzde bulunan Kütüphane de EBA destek noktası oluşturarak bu sayısı 22'ye çıkardık. Bu alan da pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde hareket edilerek yığılma olması engelleniyor. Ayrıca diğer tüm kurumlarımızda olduğu gibi burada da gereken dezenfekte çalışmalarını yapıyor, hijyen şartlarını sağlıyoruz. Çocuklarımız için zor olan bu süreci, velilerimiz, öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle el ele vererek hep birlikte sorunsuz atlatacağız. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden daha önemli. İnşallah bu zor günleri geride bırakıp sağlıklı günlerde buluşacağız”dedi.