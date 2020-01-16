Canik'ten ilçe sakinlerine 'hukuki' destek

Canik Belediyesi, Avrupa ülkelerinde sigorta kapsamında yer alan hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerinin bir benzerini uzun bir süredir belediye bünyesinde “Biz Varız” sloganı ile yürüterek ilçe sakinlerinin hukuki meseleler dâhil her türlü konuda hizmet veriyor. Uzun bir süre önce Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen bu uygulama kapsamında başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde sigorta kapsamında yer alan hukuki destek faaliyetlerini Türkiye'de bir ilk olarak Canik Belediyesi bünyesinde sürdürüyor.

“Vatandaşımızın her gününde yanındayız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada hukuki desteğe ihtiyacı olan ilçe sakinlerine yardımcı olmak için, belediye hukuk birimi tarafından hizmet verildiğini belirtti. Sandıkçı, “Halkımızla bütünleşmek, onların sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmak, yaşamlarını kolaylaştırmak biz yerel yöneticilerin asli görevidir. Canikli vatandaşlarımızın hukukla ilgili ne sorunu, sıkıntısı varsa belediyemizin hukuk birim kendilerine her türlü bilgi verme konusunda, yönlendirme konusunda gerekli hizmet veriliyor. Sorunlarının çözümü için gerekli yardımlar yapılıyor. Yapılan bu hizmet için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Vatandaşlarımızın mutlu gününde de hüzünlü gününde de yanındayız” dedi.