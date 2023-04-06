Canik'ten mükelleflere borç yapılandırma çağrısı

Canik Belediyesi, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' kapsamında mükelleflerin borçlarına ilişkin yapılandırma işlemlerini 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar olduğunu hatırlatarak mükelleflerine çağrıda bulundu.

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' kapsamında, ilgili kanundan faydalanarak borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' hükümleri kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin, 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar borç yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

48 aya kadar taksit imkânı

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada mükelleflerin 31 Aralık 2022 öncesine ait bina, arsa, arazi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini 12 Mart 2023 tarihli 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükümleri kapsamında 31 Mayıs 2023 tarihine kadar borçlarını yapılandırabileceği kaydedildi. Mükelleflerin son güne kadar belediye hizmet binasında bulunan tahsilat servisinden veya E-devlet üzerinden gerçekleştireceği işlemlerle 31 Aralık 2022 öncesine ait bina, arsa, arazi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini yapılandırabileceği ve 48 aya kadar taksit yapma imkânından yararlanabileceği belirtildi.

Son gün 31 Mayıs

Yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2022 öncesine ait bina, arsa, arazi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini yapılandırmak veya 48 aya kadar taksit yapma imkânından faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar belediye hizmet binasında bulunan tahsilat servisinden veya e-Devlet üzerinden gerekli işlemleri gerçekleştirmesi gerektiği kaydedildi.