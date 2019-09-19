Canik'ten yüzde yüz iş garantili istihdam kursu

Canik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Haşim Meydan, Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, muhtarlar, meclis üyeleri ve kadın dernekleri yöneticileri katıldı.

"Bir Kadının Hayatına Sen de Işık Ol" sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında kursiyerlere 3 boyutlu endüstriyel tasarım, yazılım programları, bilgisayar işletmenliği, yönetici asistanlığı eğitimleri verilecek. 4 ay sürecek eğitimler neticesinde başarılı olan kursiyerler Sampa Otomotiv'de iş başı yapacak.

Niteliksiz iş gücünü nitelikli hale getirerek istihdam alanı oluşturmak için Canik Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü ve otomotiv firması iş birliği ile düzenlenen proje mesleksizliğin doğurduğu işsizlik sorununun çözümüne katkı sunacak.

Genç İş Kadın İstihdamı Projesi tanıtım toplantısında proje ile konuşma gerçekleştiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Niteliksiz iş gücünü nitelikli hale getirmesi, genç kadınlarımızın özgüvenlerini kazanmalarını sağlayacağı ve en önemlisi istihdam alanı oluşturacağı için bu projeyi çok fazla önemsiyoruz. Yüzde yüz iş garantili kurs olması nedeniyle bizleri çok fazla mutlu eden bir proje. Bu nokta da tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İşsizlik konusundaki asıl sorunumuz mesleksizlik. Gençlerimizi meslek sahibi yaparak uzmanlaşmalarını ve kendilerini bir alanda yetiştirmelerini sağlamalıyız. Kurumlar arası diyalog ve işbirliğini artırarak ilçemize kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizle uyumlu bir şekilde hizmet seferberliğimizi sürdüreceğiz. Gençlerimizi işsizliğin pençesinden kurtarmak için yerel yönetimler olarak üzerime düşen ne varsa yapacağız. Derdi Canik olan, ilçemize hizmet etmek isteyen herkesle birlikte yol yürümeye, istişareye açığız. Bu noktada bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve ilçemize Hükümet Konağı kazandıran Milletvekilimiz Fuat Köktaş beyefendiye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Daha güzel bir Canik için, Biz çalışacağız Canik Kazanacak“ dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan sonra söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise Gaziler Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında istihdam garantili kursların öneminden bahsederek projeye öncülük eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı tebrik etti. Köktaş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik ve Gazilik unvanı verildiğini söyledi. Böyle önemli ve anlamlı bir günde bu programı tertip ederek Nene Hatun ruhunu yeniden yaşatmak ve kadınlarımızın her alanda ve her anlamda yetkin, etkin, donanımlı olmasını sağlamak için çalışan tüm proje paydaşlarını tebrik ediyorum. İstihdam konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kurslarda istikrar ve sürdürülebilirlik çok önemli. İyi bir ekiple başarıya ulaşmak mümkün. Bu kursunda başarıya ulaşacağına inanıyorum. Bizler şehrimiz için şehrimize katma değer kazandırmak adına elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Proje paydaşlarının, katılımcıların ve başvuruda bulunan kursiyerlerin sahneye davet edilip fotoğraf çektirilmesiyle program sona erdi.