'Canım Dayım' 35 ülkede boy gösterecek

Samsunlu yönetmen Fuat Yılmaz'ın memleketinde çektiği ve otizmli bir dayı ile küçük yeğeninin hayat hikayesini anlatan Canım Dayım, ocak ayından itibaren 35 ayrı ülkede festivallerde seyirci karşısına çıkacak.

Fuat Yılmaz'ın, otizmli bir dayı ile küçük kız yeğeninin hayat hikayesini konu alan, senaryosuyla farkındalık oluşturan ve sosyal sorumluluğun önemini içeren Canım Dayım filmi, uluslararası festivaller için gün sayıyor. Fuat Yılmaz'ın yönettiği, yapımcılıklarını ise Ömer Örnek ile Ömer Günal'ın üstlendikleri Canım Dayım, ocak ayından itibaren 35 Ülke festivalinde boy gösterecek.

“Memleketimde çektiğim için mutluyum”

Daha önce yönettiği Ezan, Cin Musallatı, Mezarlık, Gece Gelenler ve Şaman gibi daha çok fantastik ve korku filmleriyle tanınan Samsunlu genç yönetmen Fuat Yılmaz, ilk kez başka bir alanda hünerlerini sergiliyor. Canım Dayım'ı, 'mücadelenin ve umudun filmi' olarak nitelendiren Yılmaz, filmi memleketinde çektiği için büyük mutluluk duyduğunu söylüyor.

Bölgenin ve insanının tanıtımına katkı

Son yıllarda dizi ve sinema sektöründe çekimlerin gerçekleştiği bölgelerin daha sonra yeri ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradığını belirten Fuat Yılmaz, "Bu nedenle o bölgeler maddi ve manevi katkılara ulaşıyor. Bu tarz projeler bölgenin ve bölge insanının tanınmasına ve kültürünün yayılmasına çok yardımcı oluyor. Bunun bilincinde olarak yaklaşık 2 yıl ön hazırlık sürecinin ardından bu özel ve farkındalık projesi olan Canım Dayım filmimizin Çekimlerini Samsun'da gerçekleştirmeye karar verdik. İnanıyorum ki filmimiz uluslararası festivallerde ülkemizi ve bölgeyi en iyi şekilde temsin edip başarılı olacaktır. Bizlere bu değerli projeyi hayata geçire bilmek adına destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Birbirinden ünlü isimler

Çekimleri Samsun'un Ayvacık başta olmak üzere bir çok ilçesinde gerçekleştirilen filmin oyuncu kadrosunda Adem Yılmaz, Semra Dinçer, Zehra Yılmaz, Cihat Tamer, Fatih Topcuoğlu, Serhat Özcan, Sabriye Kara, Ayşenaz Atakol, Dilek Serbest, Merve Bulut ve Seymen Aydın gibi birçok ünlü isim yer alıyor.