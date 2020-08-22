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Canım Dayım filmi AVM'de set kurdu

Samsunlu Yönetmen Fuat Yılmaz yönetiminde çekimlerine başlanan Canım Dayım filmi CityMall AVM’de set kurdu.

Samsunlu Yönetmen Fuat Yılmaz yönetiminde çekimlerine başlanan Canım Dayım filmi CityMall AVM'de set kurdu.


Çekimleri Samsun'da devam eden ve 21 ülkede festivallerde boy gösterecek olan Canım Dayım filminde çekim heyecanı devam ediyor. Samsun'u dünyaya tanıtacak filmin çekimleri bugün Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM'de yapıldı. Alışveriş merkezinde kurulan set ortamıyla gerekli sahnelerin çekimleri gerçekleşti. Filmin ünlü oyuncuları da çekimler için buradaydı. AVM'ye gelen ziyaretçiler gerçek bir film setini görme imkanı ve sevilen oyuncularla tanışma şansına sahip oldu.


Filmle ilgili görüşlerini bildiren CityMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik, “Bu filmin Samsun'un tanıtımı adına çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bugün burada çekimleri yapıldı. Biz de ilgiyle takip ettik. Umarım, vizyona girecek 21 ülkede ve ülkemizde de çok sevilecek bir proje olacak. Samsun için olan her şeyde varız” dedi.

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