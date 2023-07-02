İhlas Haber Ajansı

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Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'da canlı yayın aracının yoldan çıkıp direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaz, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Irmaksırtı Mahallesi, Samsun-Ordu karayolunun 32. kilometresinde saat 04.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Çelenk'in kullandığı 34 KA 8854 plakalı İstanbul'da HDI Yapım adlı firmanın canlı yayın aracı Ordu'nun Fatsa ilçesinde çekim yapıp Sinop'a çekime giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan Saliha Adıgüzel (36) ve Furkan Akbulut (19) olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Gürler (45) ise yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın içinde sıkışan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut'un cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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