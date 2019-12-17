İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanta hırsızı kamerada

Samsun’da bir alışveriş merkezinden okul çantası çalan bir kişi güvenlik kamerası görüntülendi.

Samsun'da bir alışveriş merkezinden okul çantası çalan bir kişi güvenlik kamerası görüntülendi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi alışveriş merkezine gidip 100 lira değerindeki okul çantasını alıp daha sonra kasanın yanından geçirdi. Çıkıştaki alarm cihazının yanına çantayı bırakarak alarmın çalıp çalmadığını kontrol etti. Telefonla konuşan kimliği belirsiz şahıs daha sonra alarmın çalmadığını fark edince tekrar çantayı aldı. Telefonla konuşmasını sürdüren hırsız, alışveriş merkezinden koşarak kaçtı.


Yemekten dönen alışveriş merkezi çalışanı, bir kişinin elinde çanta ile kaçarak uzaklaştığını görünce iş yerine çanta satıp satmadıklarını sordu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen iş yeri çalışanları hırsızlık olayının anbean görüntülendiğini fark etti.


Hırsızın kimlik tespitine çalışılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.