Çapa makinesine kapılan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da bir kişi tarlada çapa makinesine kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Seyfettin Bayer (61) kendisine ait bahçede çaba yaparken çapa makinesine kapıldı. Seyfettin Bayer olay yerinde hayatını kaybetti. Bayer'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.