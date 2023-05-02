Çarşamba Belediye Spor Kulübü'nün ragbi başarısı

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Türkiye Ragbi Federasyonu faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası 25 Takım 300 sporcunun katılımı ile 29-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Samsun-Bafra Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Turnuva sonucunda Çarşamba Belediye Spor Kulübü U-18 Erkek Ragbi Takımı, U-18 Erkekler Türkiye 3.'lüğünü elde etti. Takımın kaptanı Yasin Macun, U-18 Erkekler 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçildi.

Çarşamba Belediyespor Kulübü Ragbi Antrenörü Erkan Göral, “Türk ragbisinin kulüpler bazında en fazla takımın katıldığı U-18 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda podyumda yer almaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımızı göstermiş oldukları üstün performans, savaşçı ve mücadeleci ruhlarından ötürü tebrik ederim. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a her zaman yanımızda olduğu için ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Türk ragbisinin alt yapı temeli atan ve ragbi alt yapısının bu denli büyümesini sağlayan bugün 25 takım 300 sporcu ile U-18 erkekler 7'li ragbi şampiyonası yapılıyorsa bu alt yapının baş mimarı olan önceki dönem Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanımız Murat Pazan'a ve mevcut Başkanımız Murat Kapki'ye ve yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.