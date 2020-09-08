İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşamba Belediyesi e-belediye sistemine geçti

Çarşamba Belediyesi, vatandaşların internet üzerinden emlak, çevre-temizlik, ilan ve reklam borçlarını ödeyebileceği e-belediye sistemini hayata geçirdi.


Sistemde borç sorgulama ve ödeme haricinde beyan sorgulama, rayiç bedeli sorgulama, bina birim değeri sorgulama, imar durumu sorgulama ve adres bilgi sorgulama gibi işlemlerde yapılacak. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde güçlü teknolojik alt yapısı ile vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışı ile e-belediye projemizi hayata geçirdik. Çarşamba halkı bilgi edinme ve her türlü işlemlerini artık internet üzerinden yapabilecek. E-belediyecilik sistemimizdeki hizmetleri geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. E-belediye hizmeti ile hemşehrilerimiz dünyanın dört bir köşesinden borçlarını sorgulayabilecek ve ödemelerini Çarşamba Belediyesine resmi internet sitesi 'www.carsamba.bel.tr' üzerinden 7/24 gerçekleştirebilecekler" dedi.


Başkan Doğan, “Online işlemlerle vatandaşlara hizmet kolaylığı sağlarken korona virüs tedbirlerinin uygulanmasındaki kritik sürece ve ilçe sakinlerinin korunmasına katkı sağlamayı da hedefliyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.