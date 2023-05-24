Çarşamba Belediyesi ilçedeki öğrencilerin KPSS ücretlerini karşılıyor

Çarşamba Belediyesi, 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların sınav başvuru ücretlerini karşılıyor.

Gençleri ve eğitimi destekleyen Çarşamba Belediyesi, öğrencilere katkıda bulunmaya devam ediyor. Geçen yıllarda da belediyeden sosyal yardım alan kişilerin KPSS başvuru ücretlerini karşılayan Çarşamba Belediyesi, bu yılda belediyeden ve Çarşamba Kaymakamlığından sosyal yardım alan vatandaşların başvuru ücretlerini karşılıyor. Sosyal yardım alan vatandaşlar, Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi'ne, 29 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecekler.

“Çarşamba'da eğitime destek sürüyor”

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan değerli bir yatırım olduğunu vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Her alanda öncü kent; eğitime ve öğrencilere verilen destekle olunur. Biz bunun bilincinde olarak Çarşamba Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz her türlü projede gençlerimizin, hemşehrilerimizin hayatlarına dokunabilmeyi, geleceklerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Gençlerimize inanıyor, hayatlarının her alanında onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın geleceğine katkıda bulunmak, hayatlarına dokunmak için belediyemizden ve Çarşamba Kaymakamlığımızdan sosyal yardım alan hemşehrilerimizin, 'KPSS' başvuru ücretlerini bu yıl da karşılıyoruz. Hemşehrilerimiz başvurularını, 29 Mayıs tarihine kadar belediyemizin Sosyal Hizmetler Birimine yapabilirler. Belirtilen koşulları taşıyan ve başvuru ücretlerini yatırmış olan hemşehrilerimiz, ödeme makbuzu ile belediyemize başvuruda bulunabilirler. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerim. Rabbim haklarında hayırlısını nasip etsin” dedi.