Çarşamba Belediyesi Karadeniz'de bir ilki başardı

Çarşamba Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek ‘Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazanan Karadeniz Bölgesi'nin ilk belediyesi oldu.

Denetimleri başarıyla geçen ve TSE tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getiren Çarşamba Belediyesi “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanan Karadeniz'in ilk belediyesi oldu.

Türk Standartları Enstitüsü Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, Çarşamba Belediyesi'nde Başkan Halit Doğan'a TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni takdim etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hemşerilerimizin ve personelimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Tüm birimlerimiz ile Covid-19 virüsüne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Covid-19 hepimizin sosyal hayatını önemli derecede etkiledi. Covid-19'a karşı hep birlikte savaş açarsak bu süreci en kısa zamanda atlatabiliriz. Hemşerilerimizin en az zararla bu virüsten kurtulması için çalışmalar yapıyoruz. Hemşerilerimizin, işlemlerini belediyeye gelmeden internetten e-belediye üzerinden gerçekleştirebilmelerine olanak sağladık, gerektiğinde hemşerilerimizin yanlarına giderek işlemlerini hallettik. Yine de belediyeye gelmek durumunda kalan hemşerilerimiz için belediyemizde hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar uyguladık ve bunların sonucunda bu belgeyi almaya hak kazandık. Güvenli Hizmet Belgesi'nin alınmasında büyük gayret gösteren, emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve TSE yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.