Çarşamba Belediyesi öykü yarışması kazananları belli oldu

Yarışmada birinciliği “Hayat Ansiklopedisi” adlı öyküsüyle Erhan Koç kazandı.

Çarşamba Belediyesi tarafından, “Gelenekte Öykü Gelecekte Öykü” sloganı ile 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nde başlatılan ve Türkiye'nin dört bir tarafından 600'den fazla eserin katıldığı ‘Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Çarşamba Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulan yarışmanın birincisi “Hayat Ansiklopedisi” isimli öyküsüyle Erhan Koç, ikincisi “Ah(!)tapot” adlı öyküsüyle Anıl Çetinel Örseli, üçüncüsü “Pembe Battaniye” adlı öyküsüyle Nuray Elçin, dördüncüsü “Unutulmuş Bir Hikâye” adlı öyküsüyle Tamer Uğur, beşincisi ise “Bu da Benden Olsun” isimli öyküsüyle Ali Kemal Mutlu oldu.

“Kazananları kutluyorum”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ülkemizin dört bir tarafından kalemine güvenen, edebiyatımıza iyi eserler kazandırma gayretinde olan yazarlar ile buluşmak için başlattığımız ‘Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması'nı tamamlamış bulunuyoruz. Yarışmamıza, birbirinden güzel 600'den fazla öykü ile ülkemizin her köşesinden birçok kişi katılım sağladı. Seçici kurulumuz tarafından incelenen ve değerlendirilen öyküler neticesinde kazananları belirlemiş olduk. Kazanan isimleri canı gönülden kutluyorum. Birbirinden değerli isimlerden oluşan seçici kurulumuzca belirlenen ve dereceye giren en iyi eserleri de kitaplaştırarak öykü sahiplerine hediye edeceğiz. Amacımız Çarşamba'mızı daha iyi tanıtmak, kültürel ve sosyal faaliyetlerini desteklemek. Bundan sonra da inşallah bu tarz etkinliklerimize devam edeceğiz. Yarışmaya katılım sağlayan, eser gönderen her katılımcıya teşekkürlerimi sunuyor, kazanan isimleri tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Öyküler bir kitapta toplanacak

Serbest konulu öykülerin yarıştığı Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması'nda birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödülü verilirken dördüncü ve beşinci ise Ali Fuat Başgil Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere birer adet gram altın almaya hak kazandılar. Ayrıca seçici kurul tarafından belirlenen ve yarışmada dereceye giren en iyi eserler Çarşamba Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak öykü sahiplerine hediye edilecek.

Birçok katılımcı tarafından ilgi gören yarışmanın seçici kurulunda; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran, Eğitimci-Yazar Baha Rahmi Özen, Eğitimci-Yazar Ömer Vural ve Eğitimci-Yazar Zeki Ordu yer aldı.