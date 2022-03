Çarşamba Belediyesi Spor Akademisinden POMEM başarısı

Dönem POMEM için hazırlanan kursiyerlerden; kadınlarda 22, erkeklerde 70 kişi spor mülakatını başarıyla tamamladı.

Çarşamba Belediyesi tarafından, polis olma hayaliyle çalışan gençler için ücretsiz olarak açılan Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında, 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için hazırlanan kursiyerlerden; kadınlarda 22, erkeklerde 70 kişi spor mülakatını başarıyla tamamladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan kursiyerleri tebrik ederek, “Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımızda öğrencilerimiz spor mülakatlarına hazırlanma fırsatı buldular. Hepsini tebrik ediyorum, başarılarıyla bizleri mutlu ettiler” dedi.

“Gençlerimizi tebrik ediyorum”

Çarşamba'da spordan sanata her alanda kendini geliştirmek isteyen gençlere fırsat tanıdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde spordan sanata, eğitimden kültüre her alanda gençlerimizi desteklemeye, onlara uygun faaliyet alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımız 2 yıldır faaliyetlerine devam ediyor, gençlerimiz profesyonel antrenör kadromuzla sınavlara hazırlanma imkanı buluyorlar. Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımızda, 28. Dönem POMEM için hazırlanan kursiyerlerimizden kadınlarda 22, erkeklerde 70 kişi spor mülakatını başarıyla tamamladı. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. İlçe bazında baktığımızda yüksek bir başarı elde etmiş olduk. Kurslarımızın, gençlerimizin gelişimine sunduğu katkıyı ve başarılarındaki payı gördükçe, yaptığımız işlerin ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varmış oluyoruz. Gençlerimizin önlerinde sözlü mülakatlar var, inşallah onu da başarıyla tamamlayarak hayallerine biraz daha yaklaşacaklar. Parkuru geçemeyen genç kardeşlerimiz de üzülmesinler, tekrar hazırlanıp inşallah onlar da emeklerinin karşılıklarını alacaklardır. Biz her zaman gençlerimiz için çalışmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.