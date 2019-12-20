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Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ilk gösterisi büyük beğeni topladı

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ilk oyunları "Arkadaşım Bilgisayar" adlı çocuk tiyatro oyununu Cemil Şensoy Kültür Merkezinde sergiledi.

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ilk oyunları "Arkadaşım Bilgisayar" adlı çocuk tiyatro oyununu Cemil Şensoy Kültür Merkezinde sergiledi.


Bülent Kanvas'ın yazdığı, Haydar Kavrap'ın yönettiği ''Arkadaşım Bilgisayar'' adlı çocuk tiyatrosu izleyicilerden tam not aldı. Çarşamba Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Haydar Kavrap ve oyuncular Alperen Yanık, Kadir Temiz, Tutku Demirelli, Sadık Duraman, Duygu Okur, Onur Bahçıvanoğlu, Doğuş Balaban ve Celal Sefa Karlı'dan oluşan topluluğun performansı izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.


Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ilk oyunu Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu ve Kocatepe İlköğretim Okulu öğrencilerine sergilendi. “Arkadaşım Bilgisayar” adlı oyun çocuklara bilgisayar ve internetin faydalarını ve zararlarını anlatıyor. Topluluk ilçede yer alan tüm okullara oyunu sergilemeyi planlıyor.

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