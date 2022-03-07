Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor

Ekipler, haksız fiyat artışının önüne geçmek adına ilçedeki market ve toptancıları denetlemeyi sürdürüyor.

Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi iş birliği ile fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek, KDV indirimlerinin uygulanıldığını teyit etmek için Çarşamba'da bir dizi denetim gerçekleştirdi. Zincir marketler, süper marketler, gıda toptancıları ve bakkallara yönelik yapılan denetimlerde ürünlerde haksız fiyat artışı, stokçuluk yapılıp yapılmadığı incelendi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde stokçuluğa ve haksız fiyat artışına geçit vermiyoruz. Ekiplerimiz özellikle son günlerde çokça konuşulan sıvı yağ ve un stokçuluğuna, fiyat artışına yönelik bir denetim gerçekleştirdiler. Hiçbir vatandaşımızın bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Denetimler devam edecek

Denetimlerin devam edeceğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Belediyemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi iş birliği ile Çarşamba genelinde ürünlerin etiket fiyatları, kasa fiyatları, stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi unsurları denetledik. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar, hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için denetimlerimize devam edeceğiz” dedi.