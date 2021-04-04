Çarşamba Belediyesinden 23 Nisan konulu resim yarışması

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilçede yaşayan tüm 6-10 yaş arası çocukların katılabileceği 23 Nisan konulu resim yarışması ile pandemi döneminde de Milli Bayram heyecanını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Tüm katılımcılara 23 Nisan baskılı tişört hediye

3 Nisan itibariyle başlayan yarışmaya, 16 Nisan 2021 tarihine kadar 6 ve 10 yaş arasında Çarşamba'da yaşayan tüm çocuklar başvuru yapabilecek. Düzenlenecek olan yarışmanın ardından tüm katılımcılara 23 Nisan hatırası olarak özel olarak bastırılan tişörtler hediye edilecek. Yarışma sonucunda birinciye tablet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye kulaklık hediyesi verilecek. Yarışmada dereceye girenler 22 Nisan Perşembe günü Çarşamba Belediyesi sosyal medya hesaplarından açıklanacak. Yarışmanın kazananları ödüllerini 23 Nisan 2021 Cuma günü Çarşamba Belediyesi'nden alabilecekler.

Yarışmaya adaylar, hazırladıkları resimlerin arkalarına ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adres bilgileri yazılmış şekilde Çarşamba Belediyesi Beyaz Masa Birimi'ne elden teslim ederek katılım sağlayabilecekler.

“23 Nisan heyecanını hep birlikte yaşayacağız”

Pandemi koşulları sebebiyle evlerinde kalan çocukların bayram coşkusundan mahrum kalmamaları için 23 Nisan konulu bu resim yarışmasını başlattıklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Geleceğimizin mimarı çocuklarımız bizim için çok değerli. Ne yazık ki pandemi döneminde çok fazla etkilendiler. Eğitimlerine uzaktan devam etmek, arkadaşlarından uzak kalmak durumunda kaldılar. Biz Çarşamba Belediyesi olarak çocuklarımız bayram sevincinden mahrum kalmasınlar, 23 Nisan heyecanını hep birlikte yaşayalım ve yaşatalım diye bu resim yarışmamızı düzenledik. İnşallah korona virüs salgını en kısa zamanda biter, çocuklarımız ellerinde bayrakları, şarkılar söyleyerek sokaklarda coşkuyla bayramlarını kutlayabilirler” dedi.