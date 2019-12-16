Çarşamba Belediyesinden her mahalleye çöp konteyneri

Çarşamba Belediyesi, tüm mahallelerden çöpleri toplamak için yeni konteyner almaya ve mahallelere bırakmaya devam ediyor. 20 gün içerisinde konteyner olmayan tüm mahallelere yeni konteynerlerin dağıtılması planlanıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Söz verdiğimiz gibi ilçenin önemli bir sorununu daha ortadan kaldırıyoruz. Hemşehrilerimizin en büyük istekleri arasında yer alan çöp konteynerleri için kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Mahallelerimizde çöp konteynerlerinin olmaması çevre ve görüntü kirliliği oluşturuyordu. Çalışmamızın ilk etabını tamamladık ve belirlenen bölgelere imalatı tamamlanan çöp konteynerlerini koymaya ve çöpleri toplamaya başladık. İnşallah imalatı bittikçe bize teslim edilecek olan çöp konteynerlerini belirlenen noktalara yerleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlara hizmetin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Doğan, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın bize ilettiği başlıca isteklerden biri çöp konteyneri konusuydu. İlçemizde çöp konteyneri ihtiyacı olan noktaları tek tek tespit etmiş ve tespit edilen bu noktalara çöp konteynerlerinin dağıtımına başladık. 8 ayda 500 adet 800 litrelik galvaniz çöp konteynerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bu konteynerleri uygun olan noktalara bırakmaya devam ediyor. 20 gün içerisinde çöp konteyneri olamayan mahallemiz kalmayacak.”