Çarşamba Belediyesinden “Sıfır Atık Mavi Projesi”ne destek

DenizTemiz Derneği TURMEPA Samsun Şubesi Koordinatörü Damla Balçık tarafından verilen eğitimde deniz ekosistemi, deniz kirliliği, atıklar, plastiklerin doğaya verdiği zararlardan bahsedildi. Eğitime interaktif şekilde katılan öğrenciler deniz çevresinde gördüğü çöplerle ilgili fikirlerini paylaştılar. Deniz kenarında en çok plastik ve cam atıklarına rastladığını ifade eden çocuklar; temiz denizlerde yüzmek istediklerini, deniz canlılarının yaşam alanlarına zarar verilmesini istemediklerini belirttiler.

DenizTemiz Derneği TURMEPA Samsun Şubesi Koordinatörü Damla Balçık, “DenizTemiz Derneği TURMEPA gelecek nesillere daha mavi bir Dünya bırakmak amacıyla kurulmuş ve 25 yıldır varlığını sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. TURMEPA Milli Eğitim Bakanlığı ve Müdürlükleriyle var olan protokolün neticesinde okullarda çocuklara deniz ekosistemi konulu eğitimler vermeye devam etmektedir. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Çarşamba Belediyesi'ne ve bilinçli nesiller yetişmesi için bizlere eğitim verme fırsatı veren Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ederim” dedi.

Denizleri koruyacağına söz veren çocuklara Çarşamba Belediyesi tarafından çevre koruma rozeti hediye edildi. Rozetlerini alan çocuklar eğitim sonunda hep bir ağızdan “Deniz varsa hayat var” dediler.