Çarşamba Belediyesi'nden ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu

İlk kez geçen sene başlatılan kurslar ile bu yıl 104 genç üniversiteli oldu.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında ilk kez geçen yıl hayata geçirilen TYT-AYT hazırlık kursları bu yıl da devam ediyor. Geçen yıl kursa devam eden 200 öğrenciden 104'ünün üniversiteli olduğu üniversiteye hazırlık kursunda, Çarşamba Belediyesi tarafından öğrencilere yardımcı kitap desteği de sağlanıyor. Başvuruların devam ettiği kurslarda öğrenciler, 22 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar Çarşamba Halk Eğitim Merkezi üzerinden başvurularını yapabilirler.

Hafta içi 09.30-16.00 saatleri arasında kursa devam edecek olan öğrenciler; sayısal, sözel ve eşit ağırlık sınıflarına göre ders programı görecekler. Öğrencilerin yeni soru tiplerini öğrenmeleri ve sınava daha iyi hazırlanmalarını sağlamak adına her hafta deneme sınavı yapılacak.

“Eğitim kenti Çarşamba”

Çarşamba'da eğitim yatırımlarını sürdürdüklerini, eğitimin her dalında öğrencilere katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba'mızda eğitimin her alanında gençlerimizin yanındayız. TYT-AYT Hazırlık Kurslarımızda başvurular devam ediyor. Gençlerimiz Çarşamba Halk Eğitim Merkezimiz üzerinden başvurularını yapabilirler. İlk kez geçtiğimiz yıl başlattığımız üniversiteye hazırlık kurslarımız ile kursa devam eden 200 öğrencimizden 104'ü bu yıl üniversiteli oldu. Tıp fakültesinden mühendislik fakültesine birçok öğrencimiz diledikleri fakültelere yerleştiler. 1 tıp fakültesi, 1 mühendislik fakültesi, 2 kara harp okulu, 4 eğitim fakültesi, 5 ilahiyat fakültesi, 7 sağlık bilimleri fakültesi, 11 fen edebiyat fakültesi, 14 iktisadi ve idari bilimler fakültesi, 11 sosyal bilimler MYO, 14 adalet MYO, 16 sağlık hizmetleri MYO, 18 teknik bilimler MYO olmak üzere 43 lisans, 61 önlisans, toplam 104 öğrencimiz bir yükseköğretim programına yerleşti. Hepsini gönülden kutluyorum. İnşallah bu yıl da kurslarımız, gençlerimiz için oldukça yararlı olacaktır. Şimdiden hepsine güzel bir hazırlık dönemi diliyorum. Öğrenci kenti Çarşambamızda gençlerimiz yeter ki azmedip çalışsınlar biz her anlamda onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.