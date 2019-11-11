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Çarşamba Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat kursları başladı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ilçede düzenlenen kültür-sanat kurslarını ziyaret etti.


Çarşamba Belediyesinin ilk defa düzenlediği kültür sanat kurslarına Çarşambalılar yoğun ilgi gösterdi. Türk halk müziği, Türk halk oyunları, tiyatro, drama, zeka oyunları, temel robotik kodlama, bağlama, gitar, piyano, keman ve ses eğitimi verilen kurslara 600 kişi katıldı. 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinden ilgi gören kültür-sanat ve eğitim kursları her yaş grubuna hitap ediyor ve Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz veriliyor. Hafta içi ve hafta sonu devam eden kurslarda alanında uzman 16 usta öğretici görev yapıyor.


İlçe sakinlerinin yeteneklerini uzman eğitmenler eşliğinde geliştirme imkanı bulacağı kurslar Cemil Şensoy Kültür Merkezi, Delta Park AVM İdare Binası, Kültür Merkezi, Çarşamba Endüstri Meslek Lisesi'nde sezon boyunca sürecek.


Kültür-Sanat kurslarını ziyaret eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde ilk olmasına rağmen talebin çok olması ve katılanların mutlu olması bizleri de mutlu etti. Çocuk, genç, yaşlı her yaş gurubundan kurslarımıza katılanlar var. Aileler ile görüşmemizde çocuklarımızın kurslara severek geldiğini öğrendik. Tasavvuf müziği, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği gruplarımız var onlarda çalışmalarına devam ediyor. İlçemizde kültürel faaliyetlerin de gelişmesine önem veriyoruz” dedi.

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