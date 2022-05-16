Çarşamba Belediyespor Kadın Ragbi Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

Çarşamba Belediyespor Kadın Ragbi Takımı, 7'li Ragbi Kadınlar Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Etabında yarıştı ve Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu faaliyet programında yer alan 7'li Ragbi Kadınlar Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Etabı, 15 Mayıs 2022 tarihinde Kocaeli Gölcük İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirildi. 7'li Ragbi Kadınlar Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Etabında, Çarşamba Belediyespor Kulübü Kadın Ragbi Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Alınan başarının ardından açıklamada bulunan Antrenör Erkan Göral, “Bu yıl ilk kez kurduğumuz Büyük Kadın Ragbi Takımımız ile Çarşambamıza, Türkiye üçüncülüğü getirmekten mutluluk duyuyoruz. Çarşamba'da kadın ragbi sporcularımızın sayısı gün geçtikçe artmakta. Ragbiye olan ilgi günden güne artıyor ve bu gelişim ivmesi bize bu sene Türkiye 3'üncülüğünü getirdi. Sporcularımıza tüm imkanları sağlayarak ilçede ragbinin gelişiminde en önemli rolü Çarşamba Belediyemiz oynuyor. Sporun ve sporcunun her daim destekçisi, Çarşamba gençliğinin ağabeyi Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a her daim yanımızda olduğu ve bizi desteklediği için çok teşekkür ederiz. Bu yıl ilk kez kurduğumuz U18 Kadın Ragbi Takımımız ile spor şehri Çarşamba'ya Türkiye üçüncülüğü kupasını kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Sporcularımı göstermiş oldukları üstün performanslarından ötürü tebrik ederim” dedi.