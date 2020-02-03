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Çarşamba BES Yeşil-Beyaz olacak

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurulmakta olan Biyokütle Enerji Santrali’nin (BES) dış cephesi yeşil-beyaz renklerle giydirilecek.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulmakta olan Biyokütle Enerji Santrali'nin (BES) dış cephesi yeşil-beyaz renklerle giydirilecek.


Bitkisel atıkları kullanarak enerji üretimi için yapılan çevreci yatırımlarda öncü olan Oltan Köleoğlu Enerji tarafından Eğercili Mahallesi'nde inşaatı devam eden Çarşamba BES'in projesi hazırlandığında giydirilecek renkler de yeşil beyaz olarak belirlenmişti.


Alınan bilgiye göre, yeşil beyaz seçilirken yörenin takımı olan Çarşambaspor'un renkleri ve çevreye uyum da göz önüne alındı. 27 MWe kurulu güçle gelecek yıl enerji üretimine başlanacak santralde yörede bulunan kavak ve söğüt kökleri, dalları, orman ürünleri, fındık kabuğu gibi bitkisel atıklar kullanılacak. Çevreci enerji olarak da adlandırılan BES'lerde kullanılacak bitkisel atıklarla üreticilere ek gelir de sağlanmış olunacak.

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