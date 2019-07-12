Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Samsun'un Çarşamba İlçe Adliyesinde rüşvet iddiasıyla ilgili yapılan gözaltı ve tutuklama işlemleri sonrasında

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili açıklama geldi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Daha önceden Çarşamba Adliyesinde görev yapan ve 22 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Terme Adliyesine ataması yapılan Zabıt Katibi U.Ö hakkında. 15 Nisan 2019 tarihinde soruşturma başlatılmıştır. Yerel ve ulusal basında da yer bulan bu soruşturma ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla işbu basın açıklamasının yapılması gerekli görülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaştırılan ve Zabıt Katibi U.Ö'nün tutuklu dosyalarda tahliyeyi, yakalaması olan bazı şahısların yakalamalarının kaldırılmasını ve bazı suç delillerinin karartılmasını temin edeceğini vadederek, haksız menfaat elde ettiğine yönelik bir ihbar mektubuna istinaden rüşvet, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından 15 Nisan 2019 tarihinde soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbirine başvurulmuş, aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne ihbar mektubuna konu iddiaların araştırılması hususunda gerekli talimatlar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla aralarında Zabıt Katibi U.Ö'nün de bulunduğu toplam 15 şüpheli hakkında Samsun, Çarşamba, Ladik ve Havza'da eş zamanlı arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. Elde edilen deliller değerlendirilmek suretiyle zabıt katibi olan şüpheli U.Ö ile birlikte şüpheliler S.A, T.M, G.B, H.A, Ş.G, C.Ö, F.Y olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltına alma işlemi yapılmıştır. 11 Temmuz 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu dikkate alınarak. Zabıt katibi olan şüpheli U.Ö ile şüpheliler S.A, T.M ve G.B. tutuklanmaları, diğer şüpheliler hakkında ise, adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Çarşamba Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir. 12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanan sorgu neticesinde şüpheliler U.Ö, S.A, T.M ve G.B tutuklanmış, diğer şüpheliler hakkında ise, adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Şüpheli Zabıt Katibi U.Ö dışındaki diğer şüphelilerin kamu görevlisi sıfatı bulunmamaktadır. Şüpheli Zabıt Katibi U.Ö tutuklu dosyalarda tahliyeyi, yakalaması olan bazı şahısların yakalamalarının kaldırılmasını taahhüt etmiş ise de, bu şekilde herhangi bir tahliye veya yakalamanın kaldırılması söz konusu değildir. Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.