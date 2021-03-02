Çarşamba Devlet Hastanesi'nde ek önlem

Korona virüs(Kovid-19) salgınında bölgede yaşanan artış nedeniyle Çarşamba Devlet Hastanesi'nde ek önlemler alındı.

Kovid-19 salgın sürecinde içinde bulunulan dönemde vaka sayılarında yaşanılan dalgalanmalar nedeniyle Çarşamba Devlet Hastanesi bünyesinde ek tedbirler devreye sokuldu. Kovid-19 tanısı dışındaki tanılarla hastaneye yatan tüm cerrahi ve dahili branş hastalar ile refakatçilere 'PCR testi' yapılmaya başlandı.

Uygulama devam edecek

Şubat ayı içerisinde Kovid-19 tanısı dışındaki tanılarla yatışı yapılan 662 hastaya ve 173 refakatçiye yapılan PCR testlerinin yanı sıra hiçbir belirti göstermeyen fakat test sonuçları pozitif çıkan hastaların ve refakatçilerin izolasyonları sağlanarak tedavi süreçleri başladı. Bundan sonraki süreçte de Kovid-19 hastalığıyla mücadele ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla hastaneye yatışı yapılan hastalara ve refakatçilere PCR testi yapılması uygulamasına devam edilecek.