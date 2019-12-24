Çarşamba Devlet Hastanesinde ‘kaliteli hizmet' çalışmaları

Yeni Çarşamba Devlet Hastanesi binasında bulunan Diyaliz Merkezindeki hizmetin daha kaliteli sunulması amacıyla cihaz artırımı yapıldı. Çarşamba Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ragıp Kadı, eski hastane binasında 13 cihazlı olarak hizmet vermekte olan Diyaliz Merkezinde; hastaları daha nitelikli ve kaliteli hizmet sunumu için yeni hastane binasının hizmete girmesi ile yapılan düzenlemelerle diyaliz cihazı sayısının 5 cihaz artırımı yapılarak 18'e yükseltildiğini belirtti.

Kullanılmakta olan diyaliz cihazlarının 10 tanesinin son teknoloji cihazlarla yenilendiği ve 18 cihazlı olarak tescil işlemleri tamamlanan Diyaliz Merkezinde diyaliz hastalarına, nitelikli hizmet sunumuna devam edileceği ifade edildi.