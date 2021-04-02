Çarşamba Devlet Hastanesi'nden ‘prostat'a erken müdahale

Çarşamba Devlet Hastanesi'nde prostat kanserinin erken tanısında ve tedavisinde büyük önem taşıyan transrektal iğne biyopsisi işlemine başlandı.

Çarşamba Devlet Hastanesi tarafından yapılan bilgilendirmede, “Hastanemiz tıbbi cihaz envanterine eklenen ve ilçe hastanelerinde ilk olan transrektal USG cihazımız ile prostat kanserinin erken tanı ve tedavisinde çok önemli olan transrektal iğne biyopsisi işlemi üroloji kliniğimizde yapılmaya başlanmıştır. Hastanemiz üroloji kliniği hekimleri Opr. Dr. Gürcan Kitirci, Opr. Dr. Aykut Sırtbaş ve Opr. Dr. M. Latif Özbek tarafından kliniğimizde uygulanmaya başlanan transrektal USG biyopsi işlemi ile her 7 erkekte bir sıklıkta görülen prostat kanserinin erken tanısının konulması, kanser cerrahisi ve takibi işlemleri hastalarımızın OMÜ Tıp Fakültesi veya Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmelerine gerek kalmadan hastanemizde gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.