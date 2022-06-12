Çarşamba Halk Kütüphanesi çalışmaları devam ediyor

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı, AVM içerisindeki kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Çarşamba Halk Kütüphanesi'nin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Çarşamba Belediyesi tarafından, Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı, AVM içerisindeki kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Çarşamba Halk Kütüphanesinde çalışmalar sürüyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, “Üniversite kenti Çarşamba'mıza bu kadar geniş kapsamlı bir kütüphaneyi kazandırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, inşallah kütüphanemiz tamamlandığında hem öğrencilerimiz hem de hemşehrilerimiz en verimli şekilde kütüphanemizden faydalanabilecekler” dedi.

Başkan Doğan, şunları kaydetti:

“İlçemizde bulunan halk kütüphanemiz dönemin şartlarını artık karşılamıyor, yetersiz kalıyordu. Bu kapsamda birçok fakülte ve meslek yüksekokuluna ev sahipliği yaptığımız Çarşamba'mızda öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecekleri, ders çalışıp sınavlara hazırlanabilecekleri tam donanımlı ve modern kütüphanemiz, ilçemiz için büyük bir değer olacaktır. Çarşamba,kütüphane abone sayısıdiğer illere kıyasla fazla olan bir yer. Okur sayısı yüksek olan bir ilçe olarak kütüphanemizin de güzel ve elverişli olması gerekiyor. Bu doğrultuda daha modern, daha elverişli, günümüz koşullarına daha uygun olan kütüphanemizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında içerisinde konferans salonları, söyleşi, çay içme, kitap kafe gibi alanlarının olacağı kütüphanemizi, Çarşamba'mıza kazandırmış olacağız.”